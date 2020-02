Primavera in campo sabato a Banditella per affrontare i giallorossi campani del Benevento. Per i ragazzi di Cannarsa sarà una gara impegnativa, ma fondamentale per consolidare il terzo posto. Trasferta non facile per gli Under 17 di Brondi che saranno di scena a Roma con la Lazio. Inizia la seconda fase del campionato Esordienti. I nostri 2007 saranno di scena domenica mattina a Pistoia. (p.nac)

Primavera: Livorno-Benevento, sab 15/2, ore 11 campo Banditella

Under 17: Lazio-Livorno, dom 16/2, ore 15 a “Green Club” via Maristi (Roma)

Giovanissimi Regionali: Livorno-Arezzo, dom 16/2, ore 15 campo Borgo Cappucci, piazza Gavi (Li)

Esordienti: Pistoiese-Livorno, dom 16/2, ore 11:30 campo “Frascari” (Pt)