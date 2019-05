Rifinitura pre gara, 28 i convocati

Amaranto in campo stamani al Centro Coni di Tirrenia per svolgere l’ultima rifinitura prima del match di Padova. Tanti gli schemi provati e, nel finale, tiri in porta. A seguire il pranzo insieme e la partenza per il ritiro per gara in Veneto. (p.nac)

Questi i 28 convocati per Padova-Livorno

Portieri: Baiocco, Crosta, Neri, Zima

Difensori: Albertazzi, Boben, Bogdan, Dainelli, Di Gennaro, Eguelfi, Gasbarro, Gonnelli, Marie Sainte, Porcino

Centrocampisti: Agazzi, Fazzi, Luci, Kupisz, Rocca, Salzano, Soumaoro, Valiani

Attaccanti: Canessa, Dumitru, Giannetti, Gori, Murilo, Raicevic