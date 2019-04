Lazio, Juventus e Torino: finale col botto

Terminati molti campionati delle nostre giovanili, i ragazzi amaranto saranno impegnati in molti tornei nel periodo tra Pasqua ed il 1 Maggio. Ultime gare stagionali per la Primavera di Cannarsa (in casa con la Lazio) e per le Under (in trasferta con Torino e Juventus). Ardenza e Sorgenti per le squadre Pulcini. (p.nac)

Primavera 2: Livorno-Lazio, sab 20/4, ore 15 a Banditella

Primavera 2: Livorno-Rapallo Juniores, merc 24/4 ore 15, Centro Coni (Tirrenia)

Under 17: Juventus-Livorno, giov 25/5, ore 15 a Vinovo (To)

Under 16: Torino-Livorno, merc 24/4, ore 16 a Grugliasco (To)

Under 15: Torino-Livorno, merc 24/4, ore 14 a Grugliasco (To)

Esordienti Femm: “Danone Cup”, Livorno ed Empoli qualificate al 2′ turno

Pulcini 1′ anno: Sorgenti-Livorno, merc 17/4, ore 18:30 campo “Magnozzi”

Primi Calci Femm: Ardenza-Livorno, sab 20/4, ore 15:30 campo “Gimona”