Breda: una gara fondamentale

Penultima seduta di allenamento in Toscana e domani la partenza per la Puglia. Al termine dell’allenamento mister Roberto Breda ha parlato ai giornalisti per presentare la gara di Foggia: “Lunedì giocheremo una gara che sarà fondamentale e che varrà tantissimo per la nostra classifica. Anche se restano altre partite da giocare, fare punti a Foggia, per noi, vorrebbe dire mantenere anche il vantaggio nello scontro diretto” . Sul momento della squadra: “In questi giorni ci siamo allenati con la giusta determinazione, ce la metteremo tutta. Il Foggia è una buona squadra, che cerca sempre di impostare l’azione. Noi dovremo essere bravi a capire le loro linee di gioco”. (p. nac)