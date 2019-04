A Maggio tutti in campo con i tornei!

Sono tanti i tornei che vedranno le giovanili amaranto impegnate nel mese di Maggio. Dalla Primavera ai bimbi del 2010, le squadre del Livorno giocheranno sui campi di tutta Toscana e non solo. (pnac)

2009:”Torneo Estivo”, dal 29 aprile 2019 a Cascina(PI)

2006: “Torneo Noccioli”, dal 30 Aprile 2019 a Zambra (Pi)

Primavera: “Coppa Masi” dal 7 maggio, campo “Magnozzi”, con Portuale Guasticce, Ospedalieri, Ardenza e Sorgenti

2010:“Piccoli Diavoli Cup”, dal 1 Maggio, campo Fucecchio, con Limite e Capraia, Ponsacco e Rinascita Doccia

2006: “Torneo Manani” a Sesto Fiorentino dal 2/5, con Fiorentina e Pontedera

2008:”Torneo di Putignano” , campo via Arginone, dal 4/5 con Lucchese, Carrarese e Tau Calcio

2009: “Torneo Asd Calci” dal 4/5/209, con Fiorentina, Novara e Pistoiese

Under 17: “Torneo Primaverile” con Stella Azzurra e Forcoli, dall’ 8/5, campo Santa Croce Sull’Arno (Pi)

Under 16: “Torneo Primaverile” con Fratres Perignano e Borgo a Buggiano, dal 13/5, campo Santa Croce Sull’Arno (Pi)

Under 16: “Coppa Masi”, dall’8/5, campo Sorgenti, con San Giuliano, Zambra Navacchio e Forcoli Valdera

Under 17: “Città di Serravezza”, dall ’11/5 a Serravezza, con Pontedera, Massese e Serravezza Pozzi

2010 Femminile: “Coppa Carli”, dal 10/5 campo via Pelaghi, con Ospedalieri Pisa, Portuale e Pro Livorno Sorgenti