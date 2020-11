Dopo quasi un anno (364 giorni per la precisione) il Livorno torna a vincere in casa in gare ufficiali di campionato battendo per 3-2 la Pergolettese. L’ultima volta era stato il 2/11/2019 con il 2-1 alla Juve Stabia.

Quella contro i lombardi è stata una gara molto vivace e combattuta con occasioni su entrambe i fronti. Nel primo tempo le azioni migliori sono due: per gli ospiti con Morello (ma Romboli fa il miracolo) e poi la rete labronica con Marsura di piatto da sotto misura. Nella ripresa pareggia Duca su rigore, poi Di Gennaro di testa da angolo raddoppia, ma un altro rigore per i gialli, con Scardina, fa pari. Il gol decisivo è di Murilo con un bel tocco ravvicinato al volo. Bravi ragazzi amaranto! Mercoledì gara di recupero con la Juventus Under 23 al Picchi. (p.nac)

Livorno: Romboli; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Porcino (60′ Fremura); Agazzi, Haoudi; Pallecchi (45′ Pecchia), Mazzeo, Marsura (87′ Morelli); Murilo. All: Dal Canto

Pergolettese: Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Figoli (73′ Andreoli), Panatti (73′ Bariti), Duca; Ciccone (60′ Scardina), Varas, Morello. All: Contini

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Reti: 43′ Marsura, 58′ Duca (r), 62′ Di Gennaro, 72′ Scardina (r), 76′ Murilo