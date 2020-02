Sono tredici i precedenti tra Cosenza e Livorno. Il Livorno ha vinto 5 volte, 3 le vittorie dei lupi calabresi, 5 i pareggi. Il totale delle reti vede avanti il Livorno con 17 centri, 9 quelli rossoblu.

Prima. La prima partita tra Livorno e Cosenza, all’Ardenza, si è giocata nella C1 girone B 1980/81. Il 26 Ottobre 1980, il Livorno di Gianni Corelli dilaga vincendo 4-0 sui rossoblu, grazie alle reti di Scarpa (doppietta) e Toscano (doppietta).

Doppio pari. Il Cosenza ha pareggiato in casa del Livorno per due volte: nel 1985/86 in C1 fu 1-1 con gol di Russo per gli ospiti e Gaudenzi per il Livorno e la stagione successiva, sempre in C1, per 0-0. Nessun successo ospite in Toscana.

Ultima. Quasi un anno fa, in B, il Livorno di Breda, in casa, battè il Cosenza per 2-0 grazie alle reti di Giannetti e Salzano (rigore). (p.nacarlo)