Cremonese e Livorno si sono affrontate 31 volte. Il bilancio è favorevole al Livorno che ha vinto 15 gare, 7 i pareggi, 9 le vittorie grigiorosse (compresa quella nella finale playoff 97/98). Livorno avanti anche per gol fatti: 51 a 40.

Prima. La prima tra Cremonese e Livorno in Lombardia fu giocata nella A 1929/30. Il 5 Gennaio 1930 in uno “Zini” inaugurato da soli quattro mesi. La gara finì 2-1 per il Livorno con reti di Palandri e Magnozzi dopo il vantaggio iniziale di Agosti.

Goleada. Nel 1949/50, in B, il Livorno cade a Cremona perdendo 5-0: gol grigiorossi di Paulinich (2), Masoni (2) e Granata.

Ultima amaranto. L’ultimo successo esterno del Livorno a Cremona è avvenuto nella serie C 2016/17. Il Livorno vinse 3-2 con reti di Lambrughi, Gasbarro e Murilo. Per i padroni di casa reti di Scarsella e Brighenti.

Finale. Nella C1 1997/98 Livorno e Cremonese si affrontarono nella finalissima playoff per la B a Perugia: fu 1-0 per i lombardi con un gol di Guarnieri su punizione al 118′.

Ultima giocata. L’ultimo Cremonese-Livorno si è giocato nella scorsa serie cadetta. Vinsero i padroni di casa 1-0. (p.nacarlo)

Il tabellino dell’ultima giocata a Cremona il 10/11/2018

Cremonese: Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Greco, Croce (81′ Kresic); Castrovilli, Perrulli (69′ Carretta); Brighenti (74′ Piccolo). All. Rastelli

Livorno: Zima; Di Gennaro; Bogdan, Gasbarro; Maicon (dal 56′ Pedrelli), Agazzi (74′ Raicevic), Bruno (66’Valiani), Rocca, Fazzi; Diamanti, Murilo. All. Breda

Arbitro: Di Martino di Teramo

Rete: 31′ Brighenti