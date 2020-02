Livorno e Chievo Verona si sono incontrate 11 volte (10 volte in serie A, una in B all’andata di questo torneo). Il bilancio è completamente favorevole ai gialloblu veronesi. Il Livorno infatti non ha mai battuto il Chievo, ottenendo un solo pareggio e ben 10 sconfitte. Ovviamente vantaggio veneto anche nel computo delle reti realizzate-subite con un perentorio 24 a 8.

Prima. Il primo match tra clivensi e labronici al “Bentegodi” si giocò il 29 Gennaio 2005: fu 1-0 Chievo con rete di Tiribocchi al 31′.

Gol annullato. Nella prima del 2005, l’arbitro Tombolini di Ancona al 26’ annullò senza motivo una rete di Colombo.

Reti fuori. Il Livorno a Verona con il Chievo ha segnato solo due reti. Nel 2005/06 gol di C. Lucarelli al 40′ (poi ko 2-1). Nel 2006/07 sempre sconfitta per 2-1 e ancora rete di Cristiano.

Ultima. Nell’ultima in casa Chievo il 1/12/2013, successo gialloblu per 3-0 con reti di Rigoni, Thereau e Paloschi. (p.nac/foto chievoverona)