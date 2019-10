Ultima rifinitura toscana per i ragazzi di Breda. Al mattino, al Centro Coni, schemi e partitella. In Veneto non ci sarà Bogdan fermato per un turno dopo l’espulsione nel derby. Rientra Marsura tra i convocati. Cittadella-Livorno sarà diretta da Daniele Minelli di Varese. Assistenti Rossi e Avalos, IV uomo Colombo. (p.nac)

Questi i 23 convocati per la partita di domani

Portieri: Plizzari, Ricci, Zima

Difensori: Boben, Gasbarro, Di Gennaro, Gonnelli, Morelli, Morganella, Porcino, Del Prato

Centrocampisti: Agazzi, Luci, Rizzo A, Rizzo L, Rocca, Viviani

Attaccanti: Braken, Marras, Marsura, Mazzeo, Murilo, Raicevic