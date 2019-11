Rifinitura e partenza per il Veneto

Sul campo di Borgo Cappuccini mattina piovosa per la seduta di rifinitura, poi partenza per il Veneto. Domani, alle 15, match con il Venezia. In piazza Gavi prove con schemi e partitella finale. (p.nac)

Questi i convocati per Venezia-Livorno

Portieri: Plizzari, Ricci, Zima

Difensori: Boben, Bogdan, Del Prato, Di Gennaro, Gasbarro, Gonnelli, Morganella, Porcino, Rizzo A

Centrocampisti: Agazzi, Luci, Rizzo L, Rocca, Viviani

Attaccanti: Braken, Marras, Marsura, Mazzeo, Murilo, Raicevic