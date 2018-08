Storia e numeri di Pescara-Livorno

Dal 1929/30 ad oggi Livorno e Pescara si sono incontrate 14 volte in gare di campionato. Il bilancio vede il Livorno avanti con 6 vittorie, 4 pareggi e 4 vittorie pescaresi. Labronici avanti anche per il computo delle reti per 21 a 15

Prima. Il 7/4/1946, In A, l’allora Pro Livorno battè 2-1 il Pescara in casa abruzzese. Le reti furono di Raccis (Li), Guarnieri (Pe) e Picchi I (Li)

Morosini. La sfida tra Livorno e Pescara sarà sempre ricordata per la tragica morte di Piermario Morosini all’Adriatico il 14/04/2012. Le due due squadre saranno per sempre legate da quell’immenso dolore comune.

Pari. L’ultimo pareggio a Pescara nella B 2003/04. Il 9 settembre 2003 la partita finì 0-0.

Vittoria lituana. Nel 2010/11, nel campionato cadetto, fu vittoria esterna Livorno con una rete del lituano Tomas Danilavicius. Era il 6/5/2011.

Ultima. L’ultima volta in Abruzzo, il 16 Gennaio 2016. Il Pescara battè il Livorno 2-1, era sempre il campionato di B.

Pescara: Fiorillo; Zampano, Campagnaro, Fornasier, Crescenzi; Benali, Mandragora (dall’11’ st Mitrita), Verre; Lapadula (dal 49′ st Bruno), Caprari; Cocco (dal 38′ st Cappelluzzo). A disposizione: Aresti, Zuparic, Selasi, Torreira, Fiamozzi, Forte. Allenatore Massimo Oddo.

Livorno: Pinsoglio; Regoli, Ceccherini, Vergara, Emerson, Lambrughi; Moscati, Luci, Palazzi (dal 27′ st Biagianti); Comi (dal 10′ pt Jelenic), Vantaggiato. A disposizione: Ricci, Schiavone, Gasbarro, Vajushi, Bunino, Pasquato, Kukoc. Allenatore Bortolo Mutti.

Arbitro: Serra di Torino

Reti: 10′ st Moscati, 21′ st Cocco (rig.), 46′ st Caprari (rig.)