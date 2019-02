Ripresa al Coni. Out in tre

Sono ripresi oggi pomeriggio, al Centro Coni di Tirrenia, gli allenamenti del Livorno in vista della prossima gara interna con il Venezia. Contro i lagunari saranno assenti Fazzi e Diamanti fermati per una giornata dal Giudice Sportivo e Mazzoni infortunato. La seduta è iniziata con lavoro in palestra ed è proseguita, sul campo secondario, con scatti ed atletica. Nel finale lavoro di tecnica con il pallone. E’ rientrato nel gruppo Albertazzi. Prima del via Rai Toscana (Enzo Baldini) ha intervistato il ds Facci. Il servizio andrà in onda stasera alle 19:30 su Rai 3.

Al portiere Luca Mazzoni, infortunatosi nel corso del match di Lecce, effettuati gli esami specifici, dallo staff medico amaranto guidato dal dottor Porcellini, è stato riscontrato uno stiramento di primo grado al retto femorale della gamba destra.