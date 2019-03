I tornei di Pasqua dei nostri ragazzi!

Con l’avvento della Primavera e l’avvicinarsi della Pasqua, iniziano i tornei delle nostre squadre giovanili. Dalle Under ai Pulcini, saranno tantissimi i nostri ragazzi impegnati in molte regioni d’Italia, specialmente in Toscana. Interessanti appuntamenti per il 2010 all’Isola d’Elba, per il 2007 che giocherà a Montecatini contro i giapponesi del Tokyo e per i Pulcini che sul campo della Galcianese affronteranno il Bologna. (p.nac)

Questi tutti i tornei di Primavera dei giovani amaranto:

Giovanissimi 2005: “Memorial Pieracci”,a Pontedera, dal 4 Aprile, girone con: Margine Coperta e Zambra

Giovanissimi B 2005: “Torneo Salvadori”, a Forcoli, dal 4 Aprile, girone con: Forcoli e Pontedera

Esordienti B 2007-08: “Torneo Atletico Cascina” , a Cascina, dal 15 Aprile, girone con Pieve San Paolo, Romaiano e San Miniato

Categoria 2010: “Torneo Porto Azzurro”, a Portoazzurro (Elba) , dal 14 Aprile, girone con Academy, Marciana Marina, Gavorrano

Categoria 2006: “Memorial Pisani” a Massa e Cozzile campo “Brizzi” del Margine Coperta, dal 19 Aprile. Girone con Nuova Tor Tre Teste e Capezzano

Categoria 2007: “Torneo città di Montecatini”, a Montecatini,dal 19 Aprile, girone con: Tokyo e Asd Fair Play

Categoria 2008-09: “Memorial Bonfanti”, a Pieve a Nievole, dal 20 Aprile: girone con: Limite e Capraia e Murialdo

Under 17 e 16: “Torneo Volare senza ali”, campo Borgo (Li), dal 20 Aprile: con Siena e Pisa

Under 17: “Memorial Burgalassi”a San Miniato, dal 18 Aprile, con: Empoli, Pontedera, Tuttocuoio, Rapp. Garganica, Lucchese, Pistoiese, Ausonia

Categoria 2010: “Torneo Nazionale Giovanile Colli Ortonovo”, dal 22 Aprile, centro sportivo Canale girone con Colli Ortonovo e Nicolisola

Categoria 2009: “Torneo Nazionale Giovanile Colli Ortonovo”, dal 25 Aprile, centro sportivo Canalle, girone con Don Bosco e Canaletto

Categoria 2011: “Torneo Orsini” a Forcoli, dal 22 Aprile, girone con: Forcoli Valdera, Guasticce e Viareggio

Pulcini: “XII Prato Cup”, il 25 Aprile campo Galcianese Asd “Luca Conti”. Girone con: Bologna e Galcianese

Categoria 2010: “Torneo Notturno di Zambra”, dal 27 Aprile. Girone con: San Filippo, San Giuliano e Porta a Lucca

Categoria Esordienti 2006: “Torneo Noccioli”, dal 30 Aprile a Zambra, girone con: Pistoiese e Pisa