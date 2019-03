Torna la Primavera con Livorno-Pescara

Dopo il “Torneo di Viareggio” e la sosta, torna il campionato “Primavera 2” che vede coinvolti i ragazzi di Cannarsa. Per il Livorno, sabato a Banditella, match contro il Pescara. In casa anche Under 16 e Under 15 che se la vedranno con il Carpi. Le ragazze Under 15 saranno impegnate contro il Pontedera e prossimamente parteciperanno alla “Coppa Toscana-Becheroni” contro tutte le pari età toscane. (p.nac)

Queste le gare delle giovanili amaranto nel weekend:

Primavera: Livorno-Pescara, sab 30/3, ore 11 a Banditella

Under 16: Livorno-Carpi, dom 31/3, ore 13 campo “Masoni” di Fornacette

Under 15: Livorno-Carpi, dom 31/3,ore 11:30 campo”Masoni” di Fornacette

Under 15 Femm: Livorno-Pontedera, sab 30/3, ore 18 a Banditella

Giovanissimi Reg: Arezzo-Livorno, dom 31/3 ore 11 a Quarata (Ar)

Giovanissimi Reg B: Empoli-Livorno, sab 30/3 ore 16:30 a Monteboro (Emp)

Esordienti A: Venturina-Livorno sab 30/3, ore 18:30 a Venturina campo “Mazzola”

Esordienti B: Livorno-Picchi, sab 30/3, ore 15 a Banditella

Esordienti B Femm: Livorno-Cecina, san 30/3, ore 16:30 a Banditella

Esordienti B Femm: “Danone Cup” con Empoli, Sorgenti e Pisa

Pulcini 2′ anno: Livorno-Tre e 23, dom 31/3, ore 9 a Banditella

Pulcini 2′ anno B: Sorgenti-Livorno,sab 30/3, ore 17 campo”Magnozzi”

Pulcini 1′ anno A: Academy-Livorno, sab 30/3 ore 16, campo “Cappuccini” (Li)

Primi Calci Femm: Livorno-Sorgenti,dom 31/3 ,ore 11:30 a Banditella

Primi Calci 2011: Ardenza-Livorno, dom 31/3, ore 10:30 campo “Gimona”

Primi Calci 2011 B:Sorgenti-Livorno, sab 30/3,ore 15 campo “Magnozzi”