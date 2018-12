Giovanili: i risultati dei nostri ragazzi

Un weekend tra alti e bassi per le nostre giovanili. Bene la Primavera di Cannarsa che ferma la capolista Lazio a Formello. Bravissime le Giovanissime Regionali che vincono il derby con il Pisa. segna ancora Mannollari per i Giovanissimi B. Cadono invece gli Under 17 a Firenze ed i Giovanisismi in casa con l’Empoli. (p.nac)



Primavera 2: Lazio-Livorno 0-0

Under 17: Fiorentina-Livorno 4-0

Under 15 Femminile: Pisa-Livorno 1-11 (Tuccini 2, Solimeo 4,Manfredi, Bagnoli, Aprile 2, Turi)

Giovanissimi Regionali: Livorno-Empoli 1-2 (Menicagli)

Giovanissimi Regionali B: Livorno-Pontedera 1-0 (Mannollari)