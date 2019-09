Ciofi e Becucci non bastano: ko le Under

Non è stato un weekend favorevole quello delle giovanili amaranto. Dopo il ko della Primavera con l’Ascoli, sono arrivate anche le sconfitte delle squadre Under allenate da Brondi, Di Stefano e Danesi. Per gli Under 17 sconfitta a Banditella con l’Empoli, per Under 16 e Under 15 vanno in gol Ciofi e Becucci, ma i pari età della Lazio hanno la meglio.(p.nac)

Under 17: Livorno-Empoli 0-4

Under 16: Livorno-Lazio 1-3 (Ciofi)

Under 15: Livorno-Lazio 1-2 (Becucci)