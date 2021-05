Doppietta di Primavera 3 e Under 17

Doppietta delle giovanili amaranto che vincono sia con la Primavera 3 di Cannarsa che con gli Under 17 di Danesi. La seconda squadra labronica ha battuto per 2-0 il Pontedera grazie ad una doppietta di Campo (pronto ad approfittare di un errore dei maremmani sul primo gol e bravo con un diagonale a fil di palo sul raddoppio), mentre gli Under hanno raggiunto i tre punti con un bel gol di Lika, rapido a calciare su bell’assist di Bellini.

Con questo successo la Primavera 3 resta al secondo posto avvicinando l’Arezzo e tra due weekend ci sarà lo scontro diretto. Sabato trasferta a Viterbo. Per gli Under invece domenica 29 Maggio match fuori casa Lucca. (p.nacarlo/fotonovi)

Primavera

Livorno: Paci, Cesaretti, Bertelli, Stringara (65′ Dallai), Salvadori, Gulielmi, Murati (87′ Sinani), Pulina, Poli (87′ Rotunno), Campo (65′ Pecchia), Irace (81′ Cannarsa). All. Cannarsa

Grosseto: Tiberi, Mema (71′ Salvadori), Consonni, Fregoli (70′ Ottaviani), Simi, Gafa (70′ Sarno), Marraccini (75′ Filippi), Francavilla, Parrella, Colombu (70′ Rotondo). All. Pieri

Reti: 36′ e 42′ Campo

Under 17

Livorno: Simoncini, Bellini, Arcuri, Tronchetti, Accorsini, Nazzaro (68′ Bombaci-89’Becucci D), Jendoubi (51′ Dussol), Forte (89′ Menicagli), Becucci T, Bagnoli, Lika. All. Danesi

Pontedera: Borghini, Crecchi, Innocenti (80′ Friuli), Bartolini, Faye, Di Bella, Guerrucci (51′ Magozzi), Martucci, Pasquali (61′ Schiavone), Del Carlo, Scarpa, Targioni. All. Caponi

Arbitro: Maccanti di Pisa

Rete: 73′ Lika