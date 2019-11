Domenica di riposo per i ragazzi amaranto dopo il meritato successo per 2-1 sulla Juve Stabia. Domani pomeriggio, al centro Coni, la ripresa degli allenamenti. Il programma settimanale prevede: doppia seduta martedì, pomeriggio Mercoledì e mattina nei giorni di Giovedì e Venerdì. Quindi la partenza per il Veneto in vista dei Venezia-Livorno di sabato prossimo al “Penzo”. (p.nac)