Conferenza pre Frosinone per mister Roberto Breda. Il tecnico amaranto parla così della partita nel Lazio: “Domani dovremo mettere in campo la rabbia che ci hanno lasciato le ultime sconfitte. Ci sarà da stare più attenti e capire quando, durante la partita, arrivano dei momenti di difficoltà e pericolo. Nell’interpretare la gara guardare meno all’estetica e più all’efficacia”. Sui convocati: “Sono del gruppo due calciatori che da molto non erano dei nostri. Non dobbiamo pensare a piangerci addosso guardando a chi è assente.” Sul Frosinone: “E’ una squadra con un organico di primo livello, giocano con temperamento ed hanno un buon palleggio. In classifica non hanno molti punti più di noi. Dovremo approfittare dei loro punti deboli”. (p.nac)