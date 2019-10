Al via altri due campionati per le nostre squadre giovanili. Nel prossimo weekend sarà la prima giornata per i Giovanissimi Regionali e per gli Esordienti 2007. I primi saranno di scena a Grosseto, i più piccoli, invece attendono il Pisa ai “Salesiani”. Turno di sosta per la Primavera 2, in campo le Under. (p.nac/foto tanopress)

Il programma gare delle giovanili:

Under 17: Livorno-Lazio, dom 13/10, ore 15 a Banditella-Picchi

Under 16: Livorno-Spezia, dom 13/10, ore 15 a Marina di Pisa

Under 15: Livorno-Spezia, dom. 13/10, ore 17 a Marina di Pisa

Giovanissimi Reg. B: Pianese-Livorno, dom 13/10, ore 11 a “Invictasauro” -Grosseto

Esordienti: Livorno-Pisa, dom 13/10, ore 10.45 ai “Salesiani”, via Pannocchia, 92 (Li)