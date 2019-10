L’ A.S. Livorno Calcio informa di aver concluso accordo con “Fonte Azzurrina” per la fornitura di acqua per la stagione 2019/20. L’acqua Fonte Azzurrina servirà per dissetare i nostri ragazzi, sia della Prima Squadra, che del Settore Giovanile.

“Acqua Fonte Azzurrina” nasce nel parco naturale delle Alpi Apuane, in Toscana. Fonte Azzurrina è l’unica acqua oligominerale in italia con il ph alla sorgente pari ad 8,7.

Acqua Fonte Azzurrina e il Livorno Calcio: uniti per vincere insieme!