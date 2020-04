Questa mattina ha battuto forte ‘Il grande cuore della Serie B’. La raccolta fondi attraverso SMS o chiamata solidale al 45587 per sostenere la ricerca del Cnr sul coronavirus organizzata dalla Lega B con la partnership di Ispra e la fondamentale partecipazione delle tre fondazioni dei tre ospedali pediatrici Bambino Gesù è sbarcata sui canali #YouTube e #Facebook di comunicazione.CNR e sul canale scienza e tecnica di Ansa.it,

Sono intervenuti il presidente del Cnr Massimo Inguscio, il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B Mauro Balata, il presidente della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer – Firenze – Gianpaolo Donzelli, il presidente dell’Ispra Stefano Laporta e il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna. Con la moderazione di Max Mizzau Perczel, portavoce del presidente Cnr e il coordinamento di Silvia Mattoni, responsabile Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico del Cnr,

Si è ripercorso la storia di una campagna di raccolta fondi inizialmente nata per “B come Bambini” il progetto della Lega B a sostegno dell’assistenza ai familiari dei pazienti ricoverati nei tre ospedali pediatrici italiani, Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova, ma che, vista l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie alla sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è trasformato in un progetto attuale e necessario. “I più piccoli per i più grandi”. I presidenti hanno ricordato l’importanza in questo momento di una raccolta per lo studio dei meccanismi che portano il Coronavirus a provocare infezioni e determinare malattie infettive per lo sviluppo di terapie innovative.

Durante il collegamento il presidente Balata ha ricordato come ‘in queste settimane abbiamo cercato di destinare risorse importanti per il territorio per acquistare respiratori, mascherine e altro materiale sanitario con l’obiettivo di aiutare le persone colpite da questo terribile virus e quelle che lottano per sconfiggerlo‘. ‘E’ necessario – ha poi aggiunto – seguire le istruzioni della comunita’ scientifica e del governo, piu’ siamo bravi a farlo, prima usciremo dal tunnel. Ringrazio il Cnr e il presidente Inguscio per quello che sta facendo per la ricerca scientifica, ringrazio l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e il presidente Laporta, cosi’ come le istituzioni pediatriche che anche in questa circostanza hanno dato una prova di grande vicinanza al Paese. Vogliamo essere in prima linea per aiutare a sconfiggere questo male e tornare a una vita tranquilla e anche a goderci un buon calcio‘.