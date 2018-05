Storia e numeri di Padova-Livorno

Livorno e Padova, in campionato, si sono incontrate 30 volte. 12 sono le vittorie amaranto, 9 i pareggi, 9 i ko. 49 le reti fatte, 42 i gol del Padova. Extra campionato ci sono da registrare tre gare nella Coppa Italia (2 pareggi ed un successo del Livorno).

Ultima in C. Padova e Livorno si sono incontrate per l’ultima volta in C nella stagione 2001/02. Vinse il Livorno 2-0 con reti di Alteri e Ruotolo.

Coppa. Padova-Livorno si è giocata per tre volte anche in Coppa Italia di C. Nel 1986/87 fu 0-0 all’ “Appiani” e 3-0 Livorno all’Ardenza. La stagione successiva nella Coppa Italia maggiore fu 2-2 in casa bincorossa con reti di Cupini (P), Protti (L), Pontis (L) e Russo (P), ai rigori fu successo Padova 7-5.

Ex. Ex amaranto oggi nel Padova sono Salviato, Belingheri e Pulzetti. Ex Padova ora amaranto sono Vantaggiato, Mazzoni, Franco e Giandonato.

Anni Sessanta. Nel 1967/68 il Livorno vinse a Padova 2-1 con reti di Lombardo e Nastasio. Gol nel finale veneto di Vigni.

Successo biancorosso. Nel 2011/12, l’ultima vittoria veneta , fu 1-0 con rete di Cutolo al 17′.

Ultima a Padova. L’ultimo Padova-Livorno risale alla stagione 2012/13, in B, la gara terminò 0-0. era il 26 Gennaio 2013.