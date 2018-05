Si avvicina la Supercoppa. Schemi al Coni

Amaranto in campo stamani al Centro per la penultima seduta prima della trasferta di Padova. Riscaldamento, tattica e schemi nel programma svolto. Domani mattina rifinitura, conferenza stampa di mister Sottil e partenza per il ritiro veneto. (p.nac)

Sabato si alza il sipario sulla Supercoppa Serie C. Le tre squadre che si contendono la Coppa sono le tre promosse in serie B, vincitrici dei rispettivi gironi: Lecce, Livorno e Padova. Il primo match, sabato 12 maggio ore 18, sarà tra Padova e Livorno. La seconda e la terza gara sono in programma il 19 e il 26 Maggio.

Da quando è stata istituita, la Supercoppa Lega Pro come unica divisione, nel 2014/2015, è stata vinta da Novara, Spal e Foggia (nell’ultima edizione). In precedenza, con la Prima e Seconda Divisione si attribuivano due diversi trofei. Il Novara e lo Spezia sono gli unici club ad aver vinto due edizioni del torneo; in particolare i liguri, nel 2012, hanno centrato il triplete con la vittoria di campionato, Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Il Perugia, invece, è l’unica squadra ad aver vinto sia la Supercoppa di Prima sia quella di Seconda Divisione. (da www.lega-pro.com)

Albo d’oro

SUPERCOPPA LEGA PRO

2016-17 FOGGIA

2015-16 SPAL

2014-15 NOVARA

SUPERCOPPA DI LEGA 1^ DIVISIONE

2013-14 PERUGIA

2012-13 AVELLINO

2011-12 SPEZIA

2010-11 NOCERINA

2009-10 NOVARA

2008-09 GALLIPOLI

2007-08 SASSUOLO

2006-07 GROSSETO

2005-06 SPEZIA

2004-05 RIMINI

2003-04 AREZZO

2002-03 TREVISO

2001-02 ASCOLI

2000-01 MODENA

1999-00 SIENA