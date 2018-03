Paolo Brosio all’inaugurazione della sala d’attesa pediatrica

L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e l’associazione onlus”You4er – Tu per il Pronto Soccorso” hanno inaugurato la sala d’attesa pediatrica del “Pronto Soccorso” di Livorno. L’apertura di questa nuova preziosa sezione dell’ospedale cittadino è stata resa possibile anche grazie al contributo della società amaranto, in particolare di giocatori e staff.

Alla manifestazione erano presenti: il direttore del Pronto Soccorso dott. Bertini, il primario di Pediatria dott. Gadducci, il responsabile di Neonatologia dott. Danieli, l’assessore a sociale del Comune di Livorno Ina Dhimgjini, i dirigenti di “You4er” Alessandro Banchini, Carlo Pannocchia e Maurizio Paoli, per il Livorno Calcio il Responsabile Marketing Maurizio Laudicino, il Responsabile della Comunicazione Paolo Nacarlo e lo Slo Massimiliano Casali.

Ospiti d’eccellenza il giornalista, scrittore e conduttore tv Paolo Brosio ed il Direttore Marittimo della Toscana e comandante della Capitaneria di Porto di Livorno contrammiraglio Giuseppe Tarsia. Erano presenti anche il Coordinamento Club amaranto ed una rappresentanza della Curva Nord.