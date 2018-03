Il Livorno Calcio di 4a categoria!

Presentata ufficialmente la squadra di 4a categoria del Livorno Calcio. Il progetto ‘Quarta categoria” è rivolto ad atleti con diverse abilità intellettuali e relazionali. Il Livorno di 4a categoria è rappresentato dall’ associazione onlus “Nuova Arlecchino” e giocherà un campionato di calcio a sette, nato con lo scopo di abbattere ogni barriera intellettuale, spesso più complicate da oltrepassare rispetto a quelle architettoniche. Un primo passo per garantire le pari opportunità nel mondo sportivo.”Siamo onorati di poter giocare con la maglia amaranto, dice la presidentessa dell’Arlecchino Natascia Lombardi, i ragazzi hanno iniziato a giocare vincendo le due prime gare con Pisa e Pontedera, ma la cosa più bella è vedere la gioia di tutti i nostri atleti!“.

Nella passata stagione vinse il trofeo proprio il Livorno che superò in finale il Siena per 2-0. La squadra amaranto fu premiata al “Franchi” prima della finale playoff. La Figc e la Lnd rappresentata da Bruno Perniconi: “La Federazione è vicina alla 4a categoria e siamo lieti che il Livorno abbia sposato subito questo progetto“. Alla conferenza erano presenti tutti i calciatori speciali amaranto, Gaia Simonetti per la Lega Pro e l’assessore allo sport della città di Livorno Andrea Morini. Per il Livorno Calcio il Responsabile Comunicazione Paolo Nacarlo. A presentare il progetto Lorenzo Mairano del direttivo Lombardia 4a Categoria. (p.nac)