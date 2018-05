Bruno: partita indecorosa, scuse ai tifosi

Molta amarezza a fine gara tra gli amaranto. Alessandro Bruno lottatore indomito del centrocampo amaranto commenta: “E’ stata una prestazione indecorosa. Ci dispiace molto per i nostri tifosi che sono venuti fino qui in Veneto e per tutto coloro che ci sostengono sempre, ci scusiamo con loro in primis. Ora dobbiamo pensare a fare bene l’ultima ufficiale di sabato prossimo con il Lecce”.

Doudou Dumbia: “Abbiamo giocato una partita veramente brutta, non siamo mai stati concentrati. Ci dispiace per i nostri tifosi”. (p.nac)